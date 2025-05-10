О ликвидации международного наркоканала сообщает КНБ

Криминал
8

Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2.4 млн долларов США.

По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование.

Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются.

#КНБ #наркотики #ликвидация

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме
Участники военного парада возвращаются в места дислокации
Qazaqstan Barysy Grand Slam: казахстанцы завоевали 4 медали
Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Актау станет международным курортом
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Школьники реконструировали историю освобождения концлагеря
Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей
Полевые работы в интерьере проблем
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Где можно будет увидеть военный парад 7 мая
Всегда на линии огня
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
Промышленные роботы ускорят автосборку
На острие волны – соломенные тюки
Пылят, грохочут, загрязняют реки…
В Астане презентовали 10-томное собрание трудов Каныша Сатпаева
Не прошедшие модернизацию рынки Алматы будут закрыты с 2026 года
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Полководец. Писатель. Патриот
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Боевой путь пулеметчика
Потребителей приучат к бережливости
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»

Читайте также

Международный канал поставки наркотиков пресечен в Казахста…
Плантацию марихуаны обнаружили полицейские в пригороде Аста…
До 2 лет тюрьмы грозит жителю Усть-Каменогорска за производ…
78 случаев торговли людьми зарегистрировано в Казахстане в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]