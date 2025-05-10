О ликвидации международного наркоканала сообщает КНБ
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Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает Kazpravda.kz
В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2.4 млн долларов США.
По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование.
Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются.