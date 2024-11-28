О мамлюках, Египте и Младшем жузе

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Востоковед Кайрат Саки представил свою новую книгу «Шеркеш мәмлүк сұлтандары»

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В книге научный сотрудник Египетского университета исламской культуры «Нұр-Мүбарак» рассказывает об истории прихода к власти шеркешских султанов, управлявших Египтом с 1382 по 1517 год, и наследии, которое они оставили в области государственного управления и культуры.

По словам автора, он поставил целью выяснить происхож­дение шеркешских мамлюков, их этнические, языковые, этнографические связи с другими народами и племенами на основе анализа средневекового письменного наследия.

Для этого Кайрат Саки тщательно изучил арабские летописи и книги, собрал и проанализировал редкие сведения о происхождении и языке шеркешских султанов, их национальной идентичности. Автор предлагает читателям свой ответ на вопрос о связи шеркешских мамлюков с племенем шеркеш, входившим в состав объединения племен Байулы Младшего жуза казахского народа.

Империя, известная в истории как Тюркское государство, включавшая Египет, Сирию и Хиджаз, просуществовала 267 лет – с 1250 по 1517 год. В этот период им попеременно правили две династии — Бахри Кипчак и Бурджи Шер-кеш. Обе они столкнулись с различными сложными политическими, экономическими и социальными проблемами.

Так, представители династии Бахри (1250–1382 гг.) пытались узаконить свою власть и воевали на двух фронтах: против крестоносцев и армии ильхана Хулагу – правителя Ирана. Они разгромили Хулагу, а к 1292 году разрушили крепости крестоносцев и прогнали их за Средиземное море. Султан Бейбарыс вновь поднял флаг халифата в Каире и узаконил правление мамлюков. В то же время он уравнял в правах суннитские секты и превратил Каир в главный политический центр региона.

– В моем исследовании этнонимы «шеркеш» и «шеркес» используются одновременно, – говорит Кайрат Саки. – Шеркеши – представители династии Шеркешей, правившей в Египте и Сирии с 1382 по 1517 год, и племени шеркеш, входящего в состав объединения племен Байулы Младшего жуза, а шеркеши в настоящее время – черкесы Карачаево-Черкесской Рес­публики в составе России. Часть черкесов в XIX веке мигрировала в восточные райо­ны Османской империи и теперь проживает в Сирии, Ливане, Иордании.

При этом, чтобы не путать читателя, как пояснил Кайрат Саки, он использовал этноним «тюрко-черкес» только по отношению к древнему этносу, первоначально им обладавшему. Шеркешские мамлюки также отмечены в книгах историков, написанных на средневековом арабском языке, в летописях и различных документах под именем «джаркас» в соответствии с фонетическими особенностями.

Таким образом, новое исследование Кайрата Саки повествует об истории тюркского государства в Египте и Сирии. В нем говорится о появлении тюркских правителей в мусульманском мире, приходе к власти мамлюков в Египте, их усилиях по легитимизации своего правления, придании новому государству прочности.

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