О необходимости всеобъемлющей реформы Совета безопасности ООН заявил Токаев

Фото: пресс-служба президента РК

«Международный форум Астана – это диалоговая площадка, миссия которой заключается в следующем. Во-первых, открыто обсудить ситуацию в мире. Во-вторых, определить основные вызовы и кризисы, которые стоят перед нами. В-третьих, противостоять этим вызовам посредством диалога в духе взаимного сотрудничества. В-четвертых, обновить и восстановить общую культуру многосторонних отношений. И, в-пятых, усилить голоса в поддержку мира, прогресса и солидарности.

Этот форум непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо – в период беспрецедентной геополитической напряженности», – обозначил президент, открывая пленарное заседание Международного форума Астана.

Для того чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех, обеспечивая мир и процветание для большинства, а не для избранных, отметил он.

«Мы являемся свидетелями процесса разрушения самого фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций.

ООН остается единственной универсальной глобальной организацией, которая объединяет все человечество. Между тем мы не добьемся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъемлющей реформы Совета безопасности. Необходимо, чтобы голоса представителей «средних держав» в Совете звучали более весомо и были услышаны», – считает Касым-Жомарт Токаев.