Президент
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Бигельды Габдуллин, публицист

Президент проявил твердый характер

Неожиданно для себя Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал главным ньюсмейкером Питерского экономического форума. О нем пишут влиятельные СМИ многих стран, его ответы на вопросы модератора живо обсуждаюся в социальных сетях.

Перед Президентом Токаевым на этом форуме стояли две важные задачи.

Во-первых, показать миру и собственной стране, что он самостоятельный и независимый лидер и может проводить свою политику как в международном масштабе, так и у себя дома.

Во-вторых, заявить всем, что у Казахстана и России нет серьезных противоречий, а потому и войны, и территориальных претензий не должно быть.

И обеих целей он достиг, проявив себя решительным и умным лидером, для которого национальные интересы своей страны превыше всего.

Напомню, лидер Казахстана в присутствии президента России Владимира Путина на этом форуме назвал ЛДНР квазигосударственными образованиями. И кроме того, в довольно жесткой форме высказал претензии по отношению к ряду российских политиков, общественных деятелей и журналистов, которые «разжигают вражду между Казахстаном и Россией».

Да, немного позже депутат от Госдумы Константин Затулин намекнул, что с такой позицией у Казахстана могут возникнуть проблемы – такие же, как и у ­Украины. Но его поставил на место генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак, сказав, что заявление Затулина является провокационным и выходящим за рамки его компетенции.

Надо признать, что сегодня положение Казахстана двоякое, я бы даже сказал, довольно щекотливое. С одной стороны, Казахстан является участником всех интеграционных проектов России в СНГ, включая и экономические (ЕАЭС), и военно-политические (ОДКБ). С другой стороны, по многим вопросам имеет свою особую позицию. И эта позиция полностью отражает настроения казахстанского общества.

И при этом Казахстан близкий союзник России. У него свои интересы к северному соседу: экономические и с точки зрения своей безопасности.

Был и еще один «долг» Токаева перед Путиным. Это связано с трагическими событиями в Казахстане в январе этого года, когда Путин (ОДКБ) оказал Токаеву существенную помощь в подавлении участников беспорядков.

Хотя основную роль в пресечении беспорядков сыграли сами казахские силовики, а прибывшие военные из стран ОДКБ оказывали лишь моральную поддержку.

И на сей вопрос Президент не мог не ответить на форуме. «Подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спас­ла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальнос­ти», – твердо заявил Касым-Жомарт Токаев, снимая всякие досужие разговоры на эту тему.

Таким образом, Президент
Касым-Жомарт Токаев вышел на трибуну Питерского форума с открытым забралом и откровенно ответил на острые вопросы двусторонних отношений. Надеюсь, что российская сторона с пониманием отнесется к позиции своего соседа, и взаимоотношения между Москвой и Нур-Султаном будут дружественными.

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