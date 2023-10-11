О возможном выгорании экрана iPhone 15 Pro предупредили в Apple

Корпорация Apple предупредила о возможном выгорании экрана у нового iPhone 15 Pro, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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При возникновении аналогичной проблемы необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики. Если там установят, что это аппаратная проблема, то телефон поменяют на новый, сообщили в iPhones.ru.

Кроме того, выгорание экрана возможно из-за системной ошибки. На данный момент Apple готовит обновление для устранения такой проблемы.

Ранее, массовая драка произошла в очереди за новым iPhone 15 в Дубае.