Объем розничной торговли вырос в Казахстане

Наибольший удельный вес в январе-июле 2023 года приходится на города Алматы (31,5%), Астана (12,9%) и Карагандинскую (7,6%), Восточно-Казахстанскую (6,3%) области.

Фото: Kazpravda.kz

О состоянии розничной торговли в Казахстане в январе-июле 2023 года рассказали в Бюро национальной статистики, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Объем розничной торговли за январь-июль 2023 года составил 9 481 млрд тенге, что на 8,8% больше уровня соответствующего периода 2022 года. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями составила 6 779,2 млрд тенге, что на 11,7% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

По данным статистиков, доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 29,9%, непродовольственных товаров – 70,1%.

Отмечается, что наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих моторное топливо, автомобили, электрические бытовые приборы, фармацевтические товары, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, продукты питания, напитки и табачные изделия, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия, косметические товары и туалетные принадлежности.

На 1 августа 2023 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1 465,5 млрд тенге, в днях торговли – 59 дней (на 1 августа 2022 года объем товарных запасов в розничной торговле составил 1 093,4 млрд тенге, в днях торговли – 51 день).

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-июле 2023г. приходится на г. Алматы (31,5%), г. Астана (12,9%), Карагандинскую (7,6%) и Восточно-Казахстанскую (6,3%) области.