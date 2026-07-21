В селе открыт медцентр

Центр рассчитан на прием до 280 пациентов в сутки, располагает дневным стационаром на 10 коек и круглосуточным – на 40. С его открытием создано 70 рабочих мест.

За последние восемь лет в области введены в эксплуатацию 214 новых объектов здравоохранения. Открытие современных медучреждений способствует повышению доступности и качества медицинской помощи, особенно для жителей сельской местности.