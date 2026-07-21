Комфорт в каждый дом

В области Жетысу продолжается реализация крупного инфраструктурного проекта – осуществляется газификация Кербулакского района. На этот раз природный газ пришел в села Байгазы, Тастыбастау, Алтынемель, Акбастау, Доланалы, Жаналык, Жайнак батыр, Шаган и Тастыозек.

Таким образом после очередного этапа газификации голубое топливо стало доступно уже в 22 населенных пунктах района. Возможность подключиться к газу получили около шести тысяч жителей. До начала отопительного сезона планируется подключить еще четыре села.

Для сельчан это означает не только более комфортные бытовые условия, но и переход на экологичное и экономичное топливо.

Как рассказал директор Жетысуского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Нуржан Тюмебаев, основой проекта стал новый подводящий газопровод высокого давления до села Когалы.

– Благодаря этому объекту удалось обеспечить природным газом сразу девять населенных пунктов. В рамках проекта построено около 190 километ­ров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, установлены 24 шкафных газорегуляторных пункта и один газорегуляторный пункт, – рассказал глава производственного филиала.

Строительство газораспределительных сетей в Кербулакском районе началось в 2024 году. Проект осуществляется поэтапно в рамках регио­нальной программы газификации. Заказчиком выступает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу, а АО «QazaqGaz Aimaq» обеспечивает подготовку объектов, проведение пусконаладочных работ, подключение потребителей и дальнейшую безопасную эксплуатацию сетей.

По словам Нуржана Тюмебаева, населенные пункты включаются в программу не случайно.

– Очередность определяется региональной схемой комплекс­ной газификации до 2030 года. При выборе учитываются техническая возможность подключения, численность населения, экономическая эффективность проектов, перспективы развития сел и надежность будущей системы газоснабжения, – отметил специалист.

Проект финансировался за счет средств республиканского и местного бюджетов. При строительстве использовались современные стальные и полиэтиленовые трубы, а также газорегулирующее оборудование, отвечающее требованиям безопасности.

Сегодня сельчане уже начинают подключать свои дома к новым сетям.

– Мы последовательно расширяем газовую инфраструктуру области Жетысу. За каж­дым новым подключением стоят современные инженерные решения, безопасность и повышение качества жизни людей. Для жителей района это возможность пользоваться экологичным и надежным источником энергии, а для региона – дополнительный импульс социально-экономического развития. Вместе с тем напоминаем потребителям о необходимости соблюдать правила безопасного использования природного газа и при возникновении любых вопросов обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104, – подчеркнул Нуржан Тюмебаев.

Газификация Кербулакского района продолжается. Всего проект предусматривает строительство около 500 км газораспределительных сетей в 25 населенных пунктах. После его завершения возможность подключиться к природному газу получат более 30 тыс. жителей, или около восьми тысяч домовладений.

– Магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал имеет стратегическое значение для всей области Жетысу. Он поз­волит обеспечить природным газом северные районы региона и станет основой для дальнейшей газификации населенных пунктов. Одновременно подготовлен проект строительства лупинга магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган, который увеличит пропускную способность системы и даст возможность продолжить реализацию программы газификации, – отметил Нуржан Тюмебаев.