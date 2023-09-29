Обезглавил жертву: жестокому убийце вынесли приговор в Алматы

Суд присяжных вынес вердикт мужчине, обезглавившему женщину в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС города.

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И. обвинялся по пункту 5 части 2 уголовной статьи 99 – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Как установил суд, И. находился в материальной зависимости от гражданской супруги, а она не желала дальнейших отношений с ним. Тогда он решил убить ее для создания устрашающей, криминогенной обстановки в обществе.

В марте текущего года, заранее планируя совершить умышленное убийство, назначил потерпевшей А. встречу в одном из парков города для её трудоустройства в несуществующей пекарне.

Далее подсудимый с особой жестокостью обезглавил потерпевшую.

Затем для создания резонанса в обществе отнес голову А. в один из магазинов колбасно-сырных изделий.

Подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда И. признан виновным, ему назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор не вступил в силу.