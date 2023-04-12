Убийцу обезглавленной женщины ищут в Алматы

Голову убитой обнаружили в одной из торговых точек неподалеку.

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня, 12 апреля, в 08:40 на канал 102 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Информация подтвердилась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной.

Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления.

Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку, сообщили в полиции.

В управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК.

Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления, добавили в полиции.