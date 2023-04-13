Отрубленная женская голова на алматинском рынке: что рассказывают очевидцы

В Алматы разыскивают убийцу, который обезглавил женщину. Неизвестный завернул голову жертвы в пакет и подкинул на продуктовый рынок в колбасный отдел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Торговцы рынка пришли в ужас, когда увидели на тротуаре человеческую голову, завернутую в пакет. Предположительно, сверток вынесла на улицу работница колбасного магазина. Она до сих пор не может прийти в себя после пережитого шока.

Еще утром возле одного из заброшенных зданий нашли обезглавленное тело. Но личность убитой установили, когда обнаружили голову. Несчастной оказалось 47-летняя женщина без постоянного места жительства. Как выяснилось, она была неоднократно судима за наркопреступления.

«В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Убийство». Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления», – проинформировала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Как рассказывают очевидцы, на рынке бродил подозрительный мужчина. И якобы именно он оставил сверток с отрубленной головой в колбасном отделе.

– Ходил какой-то мужчина подозрительный, в очках, в маске. Куртка сверху голубая. Всё. Ходил, смотрел на всех. Ушел. Раза 3-4 проходил.

– Какой-то парень здесь ходил в 10 или 11 часов утра. В руках держал пакет. Знаю, что он бросил пакет в отдел. Потом пришли контролер и охранник. Насколько я знаю, он незаметно оставил сверток, пока продавец отпускала клиентов.

Сейчас алматинские полицейские разыскивают человека, который так жестоко расправился с жертвой. Предполагаемому преступнику может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы.

Является ли убийцей мужчина, который подкинул голову в магазин, еще предстоит выяснить.