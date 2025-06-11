Образцовый хозяин

Таза Казахстан
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве наградили победителей первого этапа конкурса «Чистый двор»

фото пресс-службы акимата Конаева

Напомним, 16 мая в административном центре Алматинской области стартовал конкурс, организованный местными властями в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан».

Принять участие в смотре на звание образцового городского двора могли все желающие: местные жители, коллективы учреждений, сотрудники КСК, ПТ и ОСИ. Главное условие конкурса – участники должны благоустроить и привести в порядок двор своего жилого дома, территорию предприятия, отправить организаторам соответствующие фото- или видеоматериалы.

Жюри оценивало присланные работы согласно нескольким критериям. В их числе – оформление цветников (клумб, композиций, декоративных посадок), озеленение (посадка деревьев, кустарников, газонов), чистота и порядок на территории, коллективная работа. Перед участниками конкурса поставлено еще одно немаловажное условие: постоянно, а не только в период проведения акции ухаживать за зелеными насаждениями. Члены жюри объехали все дворы, жильцы которых подали заявки.

В итоге победителем признана жительница 3-го мик­рорайона Конаева Ольга Попова, заработавшая приз в 300 тыс. тенге. Наград размером 200 тыс. и 100 тыс. тенге удостоились Абдували Асылбеков и Лилия Петрушина, занявшие второе и третье места соответственно.

Вручив денежные сертификаты активистам, внесшим весомый вклад в благоустройст­во родного города и заботу об окружающей среде, аким Конае­ва Асхат Бердиханов объявил о начале второго этапа конкурса «Чистый двор».

Призовой фонд, условия и критерии оценки труда участников смотра такие же, как и при первом туре. Второй этап конкурса завершится 23 июня.

#акция #экология #Таза Қазақстан #Чистый двор

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