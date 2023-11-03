Общайтесь и не стесняйтесь!

Общество
17
Флора Левина, область Абай

Для Кристины Буксанчук казахский язык стал родным.

Фото предоставлено Кристиной Буксанчук

Очень увлеченная и целеус­тремленная девушка родилась в селе Знаменка – не так давно оно было переименовано в Кокентау – в интернациональной семье: мама – татарка, отец – украинец. Свой путь в познание казахского языка начала с самого детства. В сельской школе не было классов с русским языком обучения. Ближайшая находилась в Семее, и туда пришлось бы ездить, преодолевая каждый день 60 км в одну сторону. Тогда родители решили отдать девочку в казахскую школу.

Кристина признается, что поначалу было трудно. Осваивать язык помогали и учителя, и общение с одноклассниками. Девочка сама не заметила, как заговорила легко и непринужденно. Дома с родителями Кристина тоже разговаривает на казахском.

– Они немного знают язык, но у них не всегда получается выразить свои мысли. А мне, наоборот, легче ответить на государственном языке, – отмечает Кристина.

В школьные годы Кристина Буксанчук была неизменной участницей различных конкурсов и предметных олимпиад. Именно тогда у нее появилась мечта стать археологом. Окрестности ее родного села знамениты не только своей исключительно красивой природой, но и с недавних пор – уникальными археологическими находками. Как говорят специалисты, известно о них было еще в начале XX века: в записках Русского географического общества значилось, что близ Знаменки найдены интересные петроглифы и остатки жилищ. Находки ждали своего часа целое столетие. Тринадцать лет назад их обнаружили краеведы Семея.

Но осуществить свою мечту об археологии у Кристины не получилось. Окончив школу, она поступила в геологоразведочный колледж в Семее, выбрала специальность «экология». Сейчас учится на четвертом курсе.

На первом занятии преподаватели и одногруппники, увидев в аудитории Кристину, подумали, что девушка перепутала группы. И были очень удивлены, когда Кристина ответила на чистейшем казахском, что никакой ошибки нет. В колледже девушка активно участвует в научно-практических конференциях, где представ­ляет свои авторские проекты по экологии. В будущем планирует реализовать свои проекты по защите природы в Семее.

Самым серьезным своим увлечением Кристина считает волейбол, которым занимается с седьмого класса. Поступив в колледж и переехав в город, спорт она не бросила и сейчас тренируется под руководством опытного мастера Олжаса Айжаксина.

Когда мы договаривались о встрече, девушка засмущалась, узнав, что беседа у нас пойдет на русском языке. Она призналась, что ей легче общаться на казахском. Кристина Буксанчук уверена, что заговорить на казахском языке может каждый, главное – хотеть и не стесняться вступать в разговор.

– Нужно больше общаться, читать книги, смотреть фильмы. Прочь стеснение и сомнения! – подбадривает Кристина. – И вы, приложив определенные усилия, обязательно заговорите на языке своей страны.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Билет в детство
Сильные духом
В зоосаде новый питомец
О наших сокровищах узнает весь мир
Лесные «глюки»
Полтора века на страже здоровья
«Ты здесь на везение не уповай...»
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахский мейнстрим-кинематограф
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Полтора века на страже здоровья
О наших сокровищах узнает весь мир
В зоосаде новый питомец
Билет в детство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]