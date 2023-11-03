Общайтесь и не стесняйтесь!

Очень увлеченная и целеус­тремленная девушка родилась в селе Знаменка – не так давно оно было переименовано в Кокентау – в интернациональной семье: мама – татарка, отец – украинец. Свой путь в познание казахского языка начала с самого детства. В сельской школе не было классов с русским языком обучения. Ближайшая находилась в Семее, и туда пришлось бы ездить, преодолевая каждый день 60 км в одну сторону. Тогда родители решили отдать девочку в казахскую школу.

Кристина признается, что поначалу было трудно. Осваивать язык помогали и учителя, и общение с одноклассниками. Девочка сама не заметила, как заговорила легко и непринужденно. Дома с родителями Кристина тоже разговаривает на казахском.

– Они немного знают язык, но у них не всегда получается выразить свои мысли. А мне, наоборот, легче ответить на государственном языке, – отмечает Кристина.

В школьные годы Кристина Буксанчук была неизменной участницей различных конкурсов и предметных олимпиад. Именно тогда у нее появилась мечта стать археологом. Окрестности ее родного села знамениты не только своей исключительно красивой природой, но и с недавних пор – уникальными археологическими находками. Как говорят специалисты, известно о них было еще в начале XX века: в записках Русского географического общества значилось, что близ Знаменки найдены интересные петроглифы и остатки жилищ. Находки ждали своего часа целое столетие. Тринадцать лет назад их обнаружили краеведы Семея.

Но осуществить свою мечту об археологии у Кристины не получилось. Окончив школу, она поступила в геологоразведочный колледж в Семее, выбрала специальность «экология». Сейчас учится на четвертом курсе.

На первом занятии преподаватели и одногруппники, увидев в аудитории Кристину, подумали, что девушка перепутала группы. И были очень удивлены, когда Кристина ответила на чистейшем казахском, что никакой ошибки нет. В колледже девушка активно участвует в научно-практических конференциях, где представ­ляет свои авторские проекты по экологии. В будущем планирует реализовать свои проекты по защите природы в Семее.

Самым серьезным своим увлечением Кристина считает волейбол, которым занимается с седьмого класса. Поступив в колледж и переехав в город, спорт она не бросила и сейчас тренируется под руководством опытного мастера Олжаса Айжаксина.

Когда мы договаривались о встрече, девушка засмущалась, узнав, что беседа у нас пойдет на русском языке. Она призналась, что ей легче общаться на казахском. Кристина Буксанчук уверена, что заговорить на казахском языке может каждый, главное – хотеть и не стесняться вступать в разговор.

– Нужно больше общаться, читать книги, смотреть фильмы. Прочь стеснение и сомнения! – подбадривает Кристина. – И вы, приложив определенные усилия, обязательно заговорите на языке своей страны.