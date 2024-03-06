Обуховское месторождение выставили на торги

Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство промышленности и строительства объявило о проведении аукциона по Обуховскому месторождению, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

Элетронный аукцион проводится по адресу: веб-портал реестра государственного имущества e-qazyna.kz.

Дата и время проведения электронного аукциона – 15 мая, 11:00 по времени Астаны.

Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе – с 09:00 часов 26 марта по 18:30 часов 25 апреля по времени Астаны.

Напомним, 3 февраля 2024 года сотрудники Департамента полиции СКО за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития был досрочно расторгнут контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.

1 июня 2020 года решением суда Виктору Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн». Несмотря на это, он создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных было выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

АФМ продолжает расследование по делу.

#месторождение #ГОК #торги #аукцион #Минпром #Обуховское

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