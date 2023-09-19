Обвинения сняты

Расследование началось еще в 2013 году, когда Бюро Велико­британии по борьбе с мошенни­чеством в особо крупных размерах (SFO) выдвинуло против ENRC обвинение во взяточничестве. Утверждалось, что руководство корпорации якобы выплачивало незаконное вознаграждение чиновникам Демократической ­Республики Конго за контракты на добычу полезных ископаемых.

В частности, обвинения кос­нулись Александра Машкевича, одного из трех основателей корпорации и делового партнера Дэна Гертлера, чьи активы приобрела ENRC.

SFO утверждало, что имеет доказательства коррупции, незаконного присвоения 35 млн долларов и уничтожения до­кументов для сокрытия преступления. Однако позже на протяжении нескольких лет SFO так и не смогло доказать эти обвинения в Верховном суде Великобритании.

В 2019 году ENRC подала иск на SFO, потребовав возместить судебные издержки в размере 93 млн долларов, возникшие в связи с затянувшимся рассмотрением дела. Также был подан иск против бывшего сотрудника компании, юриста Нила Джеррарда на сумму 100 млн фунтов стерлингов за то, что тот, выйдя на пенсию, предоставлял SFO информацию о компании, чтобы продлить расследование и увеличить гонорары. В казахстанской горнодобывающей компании посчитали, что стороны вступили в сговор.

Наконец спустя 10 лет судебных тяжб и расследований следователи британского управления по борьбе с преступлениями «белых воротничков» не сумели предъявить никаких обвинений казахстанской компании.

«Мы провели комплексное расследование, охватывающее несколько юрисдикций, для изу­чения предполагаемой ситуации и исчерпали все разумные направления расследования. В августе 2023 года после нашей последней проверки следственных материалов мы пришли к выводу, что у нас недостаточно допустимых доказательств для судебного преследования, и закрыли дело. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто сотрудничал с нашим расследованием», – говорится в сообщении SFO.

Надо сказать, данный прецедент должен положительно отразиться на отечественном секторе. Ведь это доказывает, что наш крупный, да и любой другой бизнес может и должен отстаивать свои права на международном уровне. Сейчас, думаю, ENRC нельзя останавливаться на достигнутом, ведь, к сожалению, потери уже есть, и они ощутимы. Например, вся эта шумиха вынудила корпорацию уйти с LSE, а репутация, как известно, в бизнесе дорогого стоит.

Поэтому в следующий раз, когда кто-то захочет выдвинуть свои безосновательные обвинения, пусть задумается, следует ли это вообще делать.

В настоящее время Eurasian Resources Group (ERG) – одна из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеющая также полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые службы. Группа представлена в 15 странах мира на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли.

Владельцами корпорации являются Министерство финансов РК – 40%, а также Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%, оставшиеся 18,6% принадлежат Патоху Шодиеву.

ERG – это треть горно-металлургического комплекса Казах­стана, а также один из ключевых поставщиков электроэнергии и крупный железнодорожный оператор в Центральной Азии. В Казахстане расположены такие важнейшие предприятия Группы, как ТНК «Казхром», «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО), «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ), «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК), «Шубарколь комир», Транспортная группа «ТрансКом», «3-Энергоорталык» и ERG Service.

В Африке ERG добывает и обрабатывает медную и кобальтовую руду и производит медный концентрат и гидроксид кобальта. Группа недавно запустила Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR), крупнейшее предприятие по переработке исторически накопленных хвостов производства в Демократической Республике Конго.

Только за прошлый 2022 год Евразийская группа выплатила в бюджет Казахстана 410 млрд 387 млн тенге налогов. Размер социальных инвестиций составил 43 млрд 884 млн тенге. В ближайшие пять лет корпорация планирует инвестировать в РК около 6,5 млрд долларов.