В период с 2018 по 2023 годы алматинец путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, он длительное время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией.

В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В текущем году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Необходимо отметить, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана Соглашению между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче.