В период с 2018 по 2023 годы алматинец путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
Кроме того, он длительное время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией.
В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В текущем году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Необходимо отметить, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана Соглашению между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче.