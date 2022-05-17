Сколько заявок приняли банки в первый день запуска программы льготного автокредитования

Зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков в кулуарах правительства рассказал, какие банки начали прием заявок на льготное автокредитование, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Со вчерашнего дня банк «ЦентрКредит» и «Евразийский банк» начали прием заявок на льготное автокредитование. В среднем по двум банкам было принято чуть более 2200 заявок, которые сейчас находятся в обработке. По остальным банкам, как коллеги вчера заявляли, завершаются корпоративные процедуры. В ближайшее время, по завершению этих процедур, они приступят к приему заявок», - сказал Олжас Сапарбеков.

По его данным, банк "ЦентрКредит" принял порядка 1000 заявок, Евразийский банк - порядка 1200 заявок.

«В ближайшее время начнут принимать заявки еще два банка. Завершаются процедуры Фондом развития промышленности. Есть установленные процедуры, согласование с банками, советом директоров», - добавил спикер.

По его словам, эти процедуры могу быть завершены до конца этой недели.