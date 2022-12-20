Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане

В июле этого года банки приостановили приём заявок на льготное автокредитование.

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Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр ответил на вопрос журналистов, когда планируется возобновить льготное автокредитование для населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Роман Скляр сообщил, что в холдинге «Байтерек» обсуждают вопрос о необходимости накопления определенных средств по револьверной системе, которые будут тут же выдаваться траншами для последующего кредитования.

«188 млрд тенге на револьверной основе находятся в данной системе. Эту работу сейчас проводят», – сказал он на брифинге в Правительстве.

Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане с 16 мая текущего года. По условиям программы, ставка вознаграждения составляет 4%, сумма кредитования - не более 10 млн тенге, срок финансирования - не более 7 лет; первоначальный взнос - от 0%, стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге.

Программа финансирования льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. Предоставление автокредитов после полного освоения лимитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками, после чего банками-участниками будет продолжен сбор заявок по автокредитам.

Оператором программы выступает Фонд развития промышленности, которому на выдачу субсидированных автокредитов АО «Жасыл Даму» выделило 100 млрд тенге.

В июле этого же года банки приостановили приём заявок на льготное автокредитование. Сообщалось, что приём заявок возобновится после 20 ноября, потом заявили, что в декабре 2022 года.

Между тем, депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров в депутатском запросе, озвученном на пленарном заседании палаты, перечислил ряд острых проблем, вскрытых начавшейся в стране программой льготного автокредитования. По его мнению, программа льготного автокредитования вскрыла искусственно созданный кризис авторынка.