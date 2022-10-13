Объявлена дата запуска прямых рейсов между Казахстаном и Вьетнамом

Авиакомпания VietJet Air запускает рейсы в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Состоялась презентация прямого рейса между Казахстаном и Вьетнамом с участием вице-президента Социалистической Республики Вьетнам г-жи Во Тхи Ань Суан.

«Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября 2022 года начнет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота) на воздушных судах типа А-330.

Кроме того, авиакомпания VietJet Air планирует с 25 декабря 2022 года начать полеты по маршруту Астана – Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, четверг) на воздушных судах типа А-330», – рассказали в КГА.

Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом вьетнамской авиакомпании VietJet Air г-ном Чу Виет Цуонг.

Стороны обсудили вопросы авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в запуске и увеличении рейсов VietJet Air в Казахстан.

Справочно: VietJet Air – вьетнамская низкобюджетная авиакомпания. Создана в 2007 году. Эксплуатирует порядка 100 воздушных судов типа Airbus А-320, А-321 и А-330. Штаб-квартира авиакомпании находится в городе Хошимине (Вьетнам). Выполняет полеты по 52 внутренним и 52 международным маршрутам. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).