Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

США,Происшествия,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Кроме того, киноакадемия продлила срок голосования по выбору номинантов на два дня - до 14 января

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По информации CBS News, номинантов на премию «Оскар» объявят 19 января из-за пожаров в Лос-Анджелесе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Объявление номинантов на предстоящую премию «Оскар» перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», - говорится в сообщении телеканала CBS News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо киноакадемии.

Ранее, десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. 

Также стало известно, что в Малибу горят дома звезд Голливуда. 

Голливудских актеров эвакуируют. Также у пожарных нехватка воды. В зоне эвакуации находится 150 тысяч человек.

#США #пожар #Калифорния #Оскар

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