Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Культура , Музыка
Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген даст первый сольный концерт в Армении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.
Творческий центр DimashAli объявляет о новом сольном концерте Димаша. Масштабное шоу состоится 29 апреля 2023 года в столице Армении, Ереване.
Концертная программа Stranger, которая была впервые представлена на первом сольном концерте Димаша в Алматы, была с теплотой воспринята зрителями, став одним из самых обсуждаемых событий сентября.
Начав путешествие с родного Казахстана, Stranger продолжит свой путь в столице Армении, Ереване.
Концерт состоится на одном из крупнейших сооружений страны – Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.
Продажа билетов стартует 25 декабря.