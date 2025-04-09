По традиции астанчане смогут приобрести там продукцию от аграриев из разных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице 12 и 13 апреля будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров, а также производителей из других регионов Казахстана. Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 12 и 13 апреля с 10:00 до 22:00 в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева 12а.

В городской администрации отметили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 09:00 до 19:00.

Для удобства жителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия, добавили в акимате.