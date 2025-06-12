По традиции астанчане смогут приобрести там продукцию от аграриев из разных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 14 по 15 июня в столице будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата Астаны, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 14 и 15 мая с 10:00 до 19:00 часов торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.

В городской администрации отметили, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.