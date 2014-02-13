Очередной соперник – Алекс

А в Калькутте (Индия) в челлендж-турнире с призовым фондом 50 тыс. долларов играет наш Александр Недовесов. В первом круге одиночного разряда он выиграл у соперника из Португалии. Удачным был старт новичка сборной Казахстана и в парном разряде, где он выступает с партнером из Словакии.

Александр Недовесов и Блаз Рола на старте соревнований взяли верх над интернациональным дуэтом Михаэль Венус (Новая Зеландия) – Юка Бамбри (Индия). В четвертьфинале Недовесов и Рола скрестят ракетки с российской парой Виктор Балуда – Александр Кудрявцев.

Юрий МАКАРОВ