Ода творцам

Конкурс, нацеленный на поддержку профессиональных творческих коллективов и деятелей искусства, проводится во второй раз. По инициативе Министерства культуры и информации в этом году количество премий увеличено до 29, а призовой фонд – до 79 млн тенге.

Прием заявок проходит по четырем основным номинациям. В номинации «Театральное искусство» будут отмечены актерское мастерство, режиссура, художественное оформление спектакля, оперное искусство, музыкальные и драматические постановки. Номинация «Хореографическое искусство» определит лучший танцевальный коллектив, исполнителя в балете, хореографа, а также классический балетный и спектакль современной хореографии. «Музыкально-исполнительское искусство» – поощрение лучшим традиционным исполнителям, классическим и народным музыкальным ансамблям. Также определят победителей в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

Номинантами премии Umai 2023 могут стать коллективы и исполнители за работы теат­рального (концертного) сезона с сентября 2021-го по июль 2023 года. Отдельные деятели искусств (солисты оперы, драматические актеры, режиссеры, художники-сценографы, художники по костюмам, солисты балета, хореографы, музыкальные исполнители) номинируются также за роли⁄партии⁄творческие работы⁄музыкальные программы, исполненные не более чем за два года до номинации на премию, то есть с 2021 по 2023 год. Художники и мастера декоративно-прикладного искусства номинируются за работы, созданные не ранее 2021 года. Прием заявок завершится 5 декабря.

На соискание премии могут претендовать граждане Казах­стана, чья инновационная творческая деятельность способствует развитию культуры и искусства страны. Выдвижение номинантов могут осуществлять республиканские, региональные или местные органы власти, организации культуры, неправительственные организации и общественные объединения, творческие союзы и ассоциации, учебные заведения в сфере культуры и искусства, а также отдельные физические лица.

В состав независимой эксперт­ной комиссии войдут известные деятели культуры и искусства Казахстана. Торжественное награждение лауреатов Нацио­нальной премии Umai 2023 сос­тоится 22 декабря в театре «Астана Опера».