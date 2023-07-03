Одаренным детям – гранты

В Астане состоялась ХХ Меж­дународная олимпиада по казахскому языку и литературе для детей казахской диаспоры «Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім». Организовав такой турнир, РНПЦ «Дарын» оказывает поддержку талантливым детям из казахской диаспоры, повышает их интерес к изучению казахского языка, литературы, традиций и истории. В олимпиаде состязались 74 школьника из Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Монголии и России.

Участников ждали три тура. Сначала они писали эссе, во втором туре показали свои знания по казахскому языку и литературе, защищали исследовательские проекты.

– В третьем туре ребята показали свои творческие способности: пели, танцевали, разыгрывали спектакли, – рассказала руководитель отдела проектной деятельности и творческого развития одаренных школьников РНПЦ «Дарын» Зауре Аманова.

Удивил жюри 16-летний школьник из Ирана Пуя Парвиз.

– Он написал эссе на кириллице. Обычно в Иране пишут на персидском языке. Удивились и спросили: «Как ты научился писать на кириллице?» На что он ответил: «Как только услышал об олимпиаде, за год с нуля выучил письмо». Свои мысли о любви к Родине он донес великолепно. Его работа получила самую высокую оценку, – сказала Зауре Аманова.

Решением жюри определены 30 победителей и призеров олимпиады. Они выиграли шесть золотых, девять серебряных и пятнадцать бронзовых медалей.

Ректоры вузов страны предоставили одаренным детям образовательные гранты на обучение. Так, Кызылординский университет им. Коркыт-ата выделил 15 грантов, а Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова – три. Помимо этого ​«Фонд Отандастар» вручил участникам десять путевок на летний отдых, который пройдет на базе школы IQanat в курортной зоне «Бурабай». В рамках олимпиады участники также посетили музеи и развлекательные комплексы.

Руководитель команды из Монголии Асемгул Ибрагим призналась, что такая олимпиада мотивирует детей казахской диаспоры изучать родной язык.

– Участие и победа в ней – большая честь и огромное достижение. Дни, проведенные в Астане, посещение культурных достопримечательностей оставили у нас неизгладимые впечатления и доставили огромное удовольствие, – призналась Асемгул Ибрагим.