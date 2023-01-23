Один шаг – и ты в полиции

В городском департаменте полиции представили новый формат работы, который делает помощь ее сотрудников более доступной и эффективной. Сейчас он особенно востребован на окраинах мегаполиса. Принцип «полиция шаговой доступности» разработан в комплексе мер во исполнение поручений Президента страны, среди которых и был обозначен переход на такую форму деятельности, которая бы максимально приблизила службы правопорядка к населению.

Как работает вновь форматируемая система, в ДП рассказали на примере отдаленного микрорайона «Алатау». Приоритетным звеном в деятельности «полиции шаговой доступности» являются участковые инспекторы. Сегодня они имеют максимальную мобильность и постоянную связь с жителями участков. Каждый участковый состоит в чатах КСК и жителей. Все вопросы правоохранительной тематики напрямую поступают к ним. Благодаря такому подходу количество официальных обращений из «бытового сектора» в полицейские органы сократилось в 2,5 раза.

– Участковый пункт полиции № 78 находится в микрорайоне «Алатау» и фактически на территории Алматинской области, – отмечает старший участковый инспектор УПП-78 Нурбол Елюбаев. – Здесь 17 многоквартирных и 250 частных домов. Несколько лет назад были созданы служебные аккаунты в Facebook, получаем оттуда сигналы. Кроме того, имеются чаты в WhatsApp и Telegram для жителей нашего микрорайо­на. На все сообщения следует оперативное реагирование.

Для повышения имиджа участковых инспекторов полиции, их узнаваемости среди жителей микрорайонов в городе проводится акция «Здравствуйте, я – ваш участковый!». Сотрудники обходят свои участки, встречаются и знакомятся с жильцами, руководителями КСК и ОСИ, размещают буклеты со служебными данными. Такие живые встречи позволяют оперативно узнавать и решать проблемы горожан.

В плане доступности помощи полицейских ДП Алматы совместно с городским акиматом принят трехлетний план мероприятий, которым, в частности, предусмат­ривается приобретение новых помещений под участковые пунк­ты полиции.