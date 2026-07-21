Алимханулы отказался от титула WBO и принял решение по карьере

Бокс

Жанибек решил сменить весовую категорию

Фото: sports.kz

Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17-0, 12КО) освободил пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По его словам, Алимханулы поднимется во второй средний вес, а его титул перейдет к временному чемпиону - Дензелу Бентли (22-3-1, 18 КО) из Великобритании.

"Жанибек Алимханулы сообщил мне, что поднимается в весе. Теперь он будет выступать во втором среднем дивизионе, а Дензел Бентли повышен до статуса полноценного чемпиона", — заявил Оливьери в интервью The Ring.

В ближайшее время WBO назначит Бентли обязательного претендента. Скорее всего, это будет кубинец Йонли Эрнандес (10-0, 9 КО). При этом организация пока не определилась, должен ли британец сразу проводить обязательную защиту или получит право самостоятельно выбрать следующего оппонента.

"Мы продолжим обсуждение. Бентли либо разрешат провести добровольную защиту, либо обяжут встретиться с Эрнандесом. Решение будет объявлено позднее", — отметил глава WBO.

Ранее Алимханулы владел чемпионскими поясами по версиям IBF и WBO в среднем весе. В конце 2025 года казахстанец должен был провести объединительный поединок с чемпионом WBA — кубинцем Эрисланди Ларой. Однако бой не состоялся - допинг-проба Алимханулы дала положительный результат.

Впоследствии IBF лишила казахстанца титула и отстранила его до декабря 2026 года. WBO, в свою очередь, также наложила на боксера годичную дисквалификацию, но при этом сохранила за ним чемпионский пояс. Теперь же сам Алимханулы отказался от титула и решил сменить весовую категорию.

Добавим, что Алимханулы владел титулом WBO c мая 2022 года и провел четыре успешные защиты.

 

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