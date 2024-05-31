Официально объявлен следующий бой Жанибека Алимханулы

Бокс
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Возвращается король среднего веса, гласит анонс

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Промоутерская компания Top Rank анонсировала следующий бой казахстанского чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против обязательного претендента по линии IBF, представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича 13 июля в Лас-Вегасе.

«Возвращается король среднего веса», — говорится в анонсе.

Свой последний бой Алимханулы провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал в шестом раунде немецкого боксера Винченцо Гуальтьери (22-1-1, 7 КО). В том бою Алимханулы объединил чемпионские пояса в 160 фунтах.

В декабре Жанибек подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки.

 

#чемпион #бой #анонс #Жанибек Алимханулы #Андрей Михайлович #Top Rank

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