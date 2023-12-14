Профессиональный боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил матч сборной Казахстана по футзалу против Нидерландов во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

Вместе с президентом РК национальную сборную поддержал и чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBO, IBF Жанибек Алимханулы.