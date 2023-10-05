Оглашен приговор по резонансному убийству экс-супруги алматинцем

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы присяжные признали мужчину виновным в умышленном убийстве бывшей супруги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, преступление произошло 8 октября 2022 года около 23:00 в Алмалинском районе Алматы. В больницу с множественными ножевыми ранениями была доставлена 42-летняя юрист А. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако в ночь на 12 октября пациентка скончалась. 

По подозрению в убийстве женщины был задержан ее бывший муж Н.

Органом уголовного преследования Н. обвинялся в умышленном убийстве (часть 1 статьи 99 УК).

«Н. состоял в браке с супругой 3 года. После его расторжения между ними остался неурегулированным вопрос раздела совместно нажитого имущества, что было причиной многочисленных ссор и личной неприязни мужчины к супруге.

Н. в ночь с 8 на 9 октября 2022 года подкараулил бывшую жену возле дома. Мужчина предъявил ей претензии по разделу имущества. Женщина в ответ в грубой и оскорбительной форме отказалась обсуждать этот вопрос. Из-за этого бывшие супруги снова поссорились. В ходе ссоры мужчина нанес имевшимся у него ножом 18 ударов женщине. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, последняя скончалась в больнице», – рассказали в суде.

20 июня 2023 года уголовное дело было рассмотрено с участием 10 присяжных заседателей. Тогда они вынесли вердикт о виновности Н. в убийстве, но в состоянии аффекта. Это часть 1 уголовной статьи 101, которая предусматривает ограничение или лишение свободы до 3 лет, поэтому Н. было назначено 1,5 года заключения.

Через неделю апелляционная инстанция Алматинского городского суда отменила приговор с участием присяжных заседателей по этому резонансному убийству.

Подсудимый вину снова не признал, утверждая, что убил экс-жену в состоянии сильного душевного волнения.

Прокурор и потерпевшая сторона просили назначить ему строгое наказание.

Отягчающих обстоятельств в отношении мужчины не установлено, смягчающими признано наличие малолетних детей и явка с повинной.

Суд признал алматинца виновным в умышленном причинении смерти человеку и назначил 11 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

#суд #Алматы #приговор #убийство

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