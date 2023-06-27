1,5 года колонии за убийство бывшей жены – резонансный приговор алматинцу отменен

Отменен приговор с участием присяжных заседателей по громкому убийству бывшей жены жителем Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.

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Напомним, 20 июня 2023 года вердиктом суда присяжных Н. был признан виновным в убийстве бывшей жены А. в состоянии аффекта (часть 1 уголовной статьи 101) и получил 1,5 года лишения свободы.

По версии же органа досудебного расследования, это было умышленное убийство из-за конфликта, связанного с разделом имущества после развода (часть 1 уголовной статьи 99).

«Между Н. и потерпевшей А. произошла ссора, в ходе которой последняя стала оскорблять честь и мужское достоинство Н. и угрожала отобрать остальное имущество. В какой-то момент экс-супруга вытащила неустановленный следствием нож и стала им размахивать, прогоняя Н. Подсудимый воспринял слова А. как тяжкое оскорбление и в состоянии аффекта выхватил из рук женщины нож и нанес ей удары в шею и голову. От ран потерпевшая скончалась в больнице», – пришли тогда к выводу присяжные.

Апелляционная инстанция Алматинского городского суда отменила приговор с участием присяжных заседателей и назвала следующие основания.

«Нарушение порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом, что повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона.

Перед присяжными поставлены вопросы с использованием специфических юридических терминов, таких как «убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения», что не допускается законом.

Стороной обвинения было представлено недопустимое доказательство в виде диска с видеозаписью, который к материалам дела не прилагался, происхождение диска ничем не подтверждалось, вещественными доказательствами такой диск не признавался», – перечислили в суде.

В апелляционной инстанции, продолжили в суде, запрещено предрешать вопрос о доказанности и недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимуществе одних доказательств перед другими, применении судом того или иного уголовного закона и меры назначенного наказания.

Суд апелляционной инстанции проверяет соблюдение норм уголовного и процессуального законодательства и на этой основе проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора с участием присяжных.

Основанием для отмены приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство послужило нарушение процессуальных норм, резюмировали в суде.

Напомним, преступление произошло 8 октября 2022 года около 23:00 в Алмалинском районе Алматы. В больницу с множественными ножевыми ранениями была доставлена 42-летняя юрист А. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако в ночь на 12 октября пациентка скончалась.

По подозрению в убийстве женщины был задержан ее экс-супруг Н.