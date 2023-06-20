1,5 года лишения свободы получил убивший бывшую жену алматинец

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении Н., убившего бывшую супругу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС.

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По версии органа досудебного расследования, это было умышленное убийство из-за конфликта, связанного с разделом имущества после развода (часть 1 уголовной статьи 99).

Уголовное дело было рассмотрено с участием 10 присяжных заседателей, и они вынесли вердикт о виновности Н. в убийстве, но в состоянии аффекта.

«Между Н. и потерпевшей А. произошла ссора, в ходе которой последняя стала оскорблять честь и мужское достоинство Н. и угрожала отобрать остальное имущество. В какой-то момент экс-супруга вытащила неустановленный следствием нож и стала им размахивать, прогоняя Н. Подсудимый воспринял слова А. как тяжкое оскорбление и в состоянии аффекта выхватил из рук женщины нож и нанес ей удары в шею и голову. От ран потерпевшая скончалась в больнице», – пришли к выводу присяжные.

По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Н. в момент преступления находился в состоянии сильного душевного волнения – физиологического аффекта, вызванного провоцирующим поведением потерпевшей.

Санкция части 1 уголовной статьи 101 (убийство в состоянии аффекта) предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 3 лет.

По закону при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать 1,5 года лишения свободы (1/2 от 3 лет).

Суд присяжных назначил Н. 1,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в силу.