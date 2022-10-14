В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа

По подозрению в убийстве женщины-юриста в городе Алматы разыскивают ее бывшего супруга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В социальной сети вышла информация о том, что по подозрению в убийстве женщины-юриста разыскивается ее бывший муж.

Департамент полиции города Алматы подтверждает, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой – Н. 1974 года рождения.

Напомним, преступление произошло 8 октября около 23:00 часов в Алмалинском районе Алматы. В больницу с множественными ножевыми ранениями была доставлена 42-летняя женщина. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако в ночь на 12 октября пациентка скончалась.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на контроле руководства Министерства внутренних дел РК и Департамента полиции Алматы.