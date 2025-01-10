Огненный «закройщик» по металлу

Человек труда
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Это большая удача – выбрав однажды жизненный путь, идти по нему, познавая на каждом этапе что-то новое, передавая свои знания ученикам, получая удовлетворение от своего труда.

фото из личного архива

У Маулеткалия Бахитовича Мартасова почти 45 лет непрерывного трудового стажа, из них 44 года – работа на одном предприятии. Он пришел на завод им. Ворошилова (позднее переименованный в Уральский завод «Зенит») в 1981-м сразу после армии. На выбор профессии повлиял пример отца – Бахита Мартасова, который более полувека отработал в горячем цехе предприятия кузнецом, штамповщиком и был награжден двумя орденами Трудовой Славы – II и III степени.

Первая запись в трудовой книжке Маулеткалия Бахитовича – ученик сварщика. Сегодня свой опыт сварщик V разряда передает ученикам. Некоторые из них сами имеют IV–V разряды, являясь наставниками молодой рабочей смены.

Трудно ли это – быть огненным «закройщиком» по металлу? Кроме знаний физики, химии, геометрии, профессия требует сосредоточенности, терпения, огромной ответственности и желания учиться чему-то новому.

– Меняется сварочное оборудование, постоянно внедряются технологии. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно идти в ногу со временем. Каждая изготавливаемая заводом деталь – это новая задача. Так что скучать не приходится, – говорит Маулет­калий Бахитович. Да и как можно скучать, если считаешь себя художником, а каждый сварной шов на металле – узором?

– Работа меня вдохновляет, ведь мы строим корабли, поднимаем обороноспособность республики! 30 лет назад о собственном флоте Казахстан мог только мечтать, – продолжает мой собеседник.

В каждом катере и корабле, сошедших со стапелей завода, есть не только личный вклад Мау­леткалия Бахитовича, но и всей семейной династии Мартасовых, общий трудовой стаж которой перевалил за 160 лет. Ведь, напомним, отец ветерана Бахит Мартасов отдал заводу 54 года жизни, сын Дамир – 13 лет. На разных участках предприятия в свое время работали две родные сестры Маулеткалия Бахитовича и трое двоюродных братьев, один из которых, Абылкарим Анварович, продолжает трудиться.

После официального выхода на пенсию Маулеткалий Мартасов еще полтора года отдал родному заводу. А с июня минувшего года он вахтовым методом работает сварщиком в Актауском ТОО «Судовое оборудование и сервис», которое занимается ремонтом и гарантийным обслуживанием катеров береговой Пограничной службы и кораблей Минобороны. Поэтому очередная награда – орден «Еңбек даңқы» III степени – была вручена ветерану труда не на праздничном торжестве по случаю Дня Республики, а уже после того, как Маулеткалий Мартасов вернулся с вахты.

Достойная награда за честный созидательный труд – именно об этом говорит в своей идеологической концепции «Адал азамат» Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Ответственный человек, честный труд, заслуженный успех – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства. Именно благодаря таким примерам укореняются в сознании подрастающего поколения основополагающие ценности формирования нового качества нации.

– Очень хорошо, что молодежь сегодня все чаще стала выбирать рабочие профессии, – говорит Маулеткалий Бахитович. – На заводах достойная зарплата, есть возможность повысить квалификацию, состояться как профессио­нал. Рабочий класс – фундамент сильного общества. Только благодаря добросовестному труду наша республика сможет процветать.

#профессия #рабочие профессии #сварщик #Маулеткалий Мартасов

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