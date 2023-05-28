Огромный реабилитационный комплекс построят в Атырау

В этом году в Атырау начнется строительство крупного реабилитационного комплекса для людей с ограниченными возможностями на 150 мест, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ»".

Фото: Kazpravda.kz

Площадь будущего трехэтажного здания может составить 12 тысяч квадратных метров.

"Медицинское учреждение будет предоставлять широкий спектр услуг для различных групп живущих в Атырау людей с ограниченными возможностями, а также для жителей отдаленных населенных пунктов", – сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ А.Мамбетов.

По словам руководителя управления, в новом центре смогут получать услуги 1 500 человек в год.

В оздоровительном центре предусмотрены плавательный бассейн, спортивный зал, конференц-зал, техническое здание и теплица. На первом этаже будут располагаться врачебные кабинеты, реабилитационно-тренажерный зал, УЗИ-кабинет, аптека, а также столовая на 125 мест.

На втором этаже здания будут три секции для реабилитации пациентов – медицинская, социальная и психологическая.

На третьем этаже расположены терапевтические помещения – соляная шахта, электролучевая обработка, ингаляторная зона, кабинет физиологической и механической обработки, водо- и иглоукалывание.

Объявлен конкурс государственных закупок на определение подрядчика, который будет вести строительные работы.