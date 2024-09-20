В 2022 году, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК было зарегистрировано 5,2 тыс. случаев беременностей и 5000 абортов среди девушек

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Репродуктивное здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия в области, связанной с репродуктивной системой, её функциями и процессами. Оно касается не только отсутствия заболеваний или нарушений, но и способности людей безопасно и ответственно воспроизводить потомство, а также контролировать свою репродуктивную функцию.

Основные аспекты репродуктивного здоровья включают:

Половое воспитание и осведомленность: Доступ к информации о сексуальной и репродуктивной жизни, включая профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП), контрацепцию и безопасную половую жизнь.

Контрацепция и планирование семьи: Возможность свободного выбора методов контрацепции, которые помогут избежать нежелательной беременности и контролировать время и количество детей.

Здоровье матери и ребенка: Оказание медицинской помощи до, во время и после беременности для обеспечения здорового протекания беременности и родов, а также ухода за новорожденным.

Предотвращение и лечение ИППП: Своевременная диагностика и лечение инфекций, таких как ВИЧ, хламидиоз, гонорея и другие, которые могут отрицательно влиять на репродуктивное здоровье.

Профилактика и лечение бесплодия: Доступ к технологиям и медицинским услугам, которые помогают парам, испытывающим трудности с зачатием.

Гинекологическое и урологическое здоровье: Регулярные медицинские осмотры и ранняя диагностика проблем, таких как миома, эндометриоз, рак шейки матки, простатит и другие заболевания, влияющие на репродуктивную систему.

Эмоциональное благополучие: Поддержка в вопросах, связанных с сексуальностью, фертильностью, бесплодием и психическими последствиями утрат, таких как выкидыши или невозможность иметь детей.

Охрана репродуктивного здоровья направлена на улучшение качества жизни и обеспечение права каждого человека на здоровье, а также возможность выбора в отношении своей репродуктивной функции.

В современных условиях вопросы репродуктивного здоровья – наиболее острые для подросткового периода, обусловленные ранним началом половой жизни, недостаточным половым воспитанием в семье, отсутствием образовательных программ, что может приводить к рискованному сексуальному поведению, увеличению риска заражения инфекциями, предающимися половым путем, ВИЧ, нежелательной беременности, плохой школьной посещаемости и неуспеваемости.

Анализ репродуктивного и сексуального здоровья подростков и молодежи РК, проведенный ЮНФПА с 2010 по 2020 годы, показал уменьшение показателя рождаемости среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет с 28,3 до 22,9 на 1 000 женщин и требует дальнейшего снижения. В 2022 году, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК было зарегистрировано 5,2 тыс. случаев беременностей и 5000 абортов среди девушек. На официальном сайте прокуратуры РК указано199 преступлений по статье «Изнасилование несовершеннолетнего» в возрасте 15-19 лет.

В среднем по стране раннее начало половой жизни среди подростков составляет 16,5 лет. При этом, 16,7% подростков в возрасте 15-19 лет были беременны хотя бы один раз, из них 62% закончили беременность родами, 22% - искусственным абортом, у 16% - завершилось самопроизвольным выкидышем. С 2015 по 2018 годы среди подростков отмечалось снижение новых случаев инфекций, передающихся половым путем (сифилис - в 2,5; гонорея - в 1,6; трихомониаз - в 1,5; хламидиоз - в 1,4 раза). Однако, наблюдается рост новых случаев ВИЧ инфекции среди подростков 15-19 лет – с 39 до 53 случаев. Последний факт подтверждается статистикой заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, по РК среди 15-17-летних в 2019 году: сифилис – 21, гонорея – 20, трихомониаз – 23, хламидиоз – 12 случаев.

По данным ВОЗ от 2 июня 2023 г в мире роженицами становятся более 21 миллионов подростков в возрасте от 15 до 19 лет, примерно 12 миллионов из них рожают. В Казахстане девушки-подростки в возрасте 15-19 лет рожают в шесть раз чаще, чем в странах ОЭСР.В семь раз больше распространенность суицидов среди девушек-подростков во время и после беременности. В Казахстане в 2019 году 59 несовершеннолетних девушек совершили суицид. Также были попытки суицида - 270 случаев.

По данным республиканского центра электронного здравоохранения, за последние три года идет рост беременностей. За 2019 год зарегистрирована 1651 беременная девочка в возрасте 15-17 лет. В 2021 г по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 5774 детей родились у девочек-подростков в возрасте от 15 до 18 лет, в 2022 году 5,2 тыс. случаев беременностей и 5000 абортов.

По данным социологического опроса Центра изучения общественного мнения (ЦИОМ) от 2022 года, в котором участвовали 4,3 тыс. подростков в возрасте 14-19 лет со всех регионов страны, треть молодежи сексуально активна. Среди подростков городского населения больше выражено рискованное поведение (среднее количество половых партнеров – 4). Только 10% опрошенных обследовалось на ВИЧ.

По данным анализа социологического опроса о половом воспитании среди 148 школьников, 143 родителей школьников и 243 студентов в возрасте 12-19 лет проживающие в г. проведенный кафедрой акушерства и гинекологии №1 НАО «Медицинский Университет Астана» в период с 01 сентября 2022 года по сегодняшний день выявлено что респонденты практический не осведомлены о методах контрацепции, об инфекциях передаваемый половым путем, не осведомлены о признаках начала полового созревания, а так же о физиологических изменениях организма (развитие вторичных половых признаков). Таким образом, полученные данные еще раз подчеркивают важность полового воспитания в образовательных учреждениях (школах, колледжах), особенно среди подростков.

В развитых странах СНГ, где в учебные программы внедрено половое образование, наблюдается низкий процент нежелательной подростковой беременности .

В Швейцарии и Нидерландах эти показатели самые низкие , где сексуальное образование детей начинается в детском саду с самых простых понятий о человеке и отношениях друг с другом, в младшей школе с детьми говорят о влюбленности и учат осознавать границы своего тела. Молодые люди впервые вступают в сексуальные отношения, в среднем, в 18,6 лет. В Финляндии детям в 7-8 лет рассказывают о частях тела, в 9-12 — о сексуальном развитии и репродукции, в 13-15 — о сексуальных отношениях, безопасности, правилах и ценностях . У Эстонии показатель подростковых родов сравним с финским — 6 случаев на 1000 девушек 15-19 лет. В Эстонии возросший уровень знаний о контрацепции и презервативах, доступность дружественных к молодежи услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья привели к значительному снижению распространенности ИППП среди подростков .В настоящее время в Нигере самый высокий уровень подростковой беременности, более 203 девочек из каждых 1000 беременеют в подростковом возрасте .

По данным исследования "Формирование здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья молодежи в Узбекистане" выявлено, что в колледжах/лицеях в основном ведутся занятия по таким темам как личная гигиена и профилактика заболеваний (78,6%), отношение молодежи к семейным ценностям (50,1%), психология взаимоотношений с противоположным полом (49,5%), зрелость и готовность к семейной жизни (44,1%), и наименьше занятий по вопросам полового и репродуктивного воспитания (33,1%), инфекции передаваемые половым путем (29,2%), средства контрацепции и предотвращение нежелательной беременности (16,6%), информированности о ВИЧ/СПИДе и ИППП, о рисках заражения и способах защиты.

В 2010 году по уровню родов у женщин 15-19 лет Кыргызстан занял пятую позицию среди стран Евразийского региона после Азербайджана, Грузии, Болгарии и Румынии. В 2011 году зарегистрировано 1214 живорожденных у девочек в возрасте 15-17 лет (0,82 % от общего числа живорожденных) и 10543 у 18-19 лет (7,05 % от общего числа живорожденных). В последние годы увеличивается доля девочек-подростков (12-19 лет), использующих контрацептивы (презервативы 58%), в то же время ежегодно регистрируются случаи родов и абортов среди данного контингента. Наблюдается рост показателя заболеваемости подростков гонореей и сифилисом соответственно до 25 и 31/100 тыс. населения в возрасте 15-19 лет. Результаты оценки потребностей молодежи Кыргызстана в сфере репродуктивного здоровья показали, что "практически нет информации для подростков. Также, не все подростки обращаются в медицинские организации, боясь огласки, или не имеют информации о том, где и в каком объеме предоставляются услуги по волнующему их вопросу.

Самый низкий уровень беременности у несовершеннолетних женщин в скандинавских странах, что обусловлено высоким качеством полового воспитания и сексуального образования в общеобразовательных учреждениях, а также широкой доступностью медицинского консультирования по вопросам предохранения от беременности.

Нарушения репродуктивной функции и соматического здоровья девочек, подростков и женщин фертильного возраста напрямую влияют на деторождение, на коэффициенты материнской и младенческой смертности в будущем.

Ряд заболеваний половой системы у подростков может увеличить риск бесплодия. Путем ранней диагностики пороков развития, реализации образовательных программ, направленных на повышение осведомленности по ИППП, доступности и правильности применения контрацептивов, своевременного выявления и лечения воспалительных заболеваний можно добиться существенного прогресса в решении данной проблемы.

В этой связи, в стране необходимо принять меры к равномерному распределению и доступности МЦЗ в регионах, привести к единообразию деятельность МЦЗ с наличием в них на постоянной основе специалистов (урологи, гинекологи, юристы, психологи) в области репродуктивного здоровья, владеющих навыками дружественного отношения к подросткам.

Также необходимо обеспечивать реализация полового воспитания, которая является основным элементом охраны и укрепления репродуктивного здоровья подростков путем широкого доступа к информации, соответствующей возрасту и навыкам, бесплатному консультированию в организациях образования, в МЦЗ по безопасному сексуальному поведению, включая отсрочку начала половой жизни и правильное отношение к системе здравоохранения.

В работе с подростками необходимо использовать, как традиционные методы (лекции, семинары, брошюры), так и современные коммуникационные средства (акции, чат-боты, флэш-мобы, видеоролики, социальные сети, волонтерства).

Научно-исследовательский институт Профилактической медицины им. Е.Даленова при НАО «Медицинский университет Астана»