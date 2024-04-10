Охранники с уголовным прошлым работали в школах области Жетісу

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Вопреки требованиям трудового законодательства, в школах области трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.

«Один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере», - говорится в официальном сообщении.

В числе других нарушений отсутствие пешеходных переходов и знаков «дети» вблизи пяти школ области.

Территории двух школ в Сарканском районе и Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам легко проникать на их территорию.

«В 60 школах большинство камер видеонаблюдения не функционировали, лишь 170 из них были подключены к центральным оперативным управлениям полиции. 25 школ функционировали с просроченными санитарными заключениями, а в отдельных случаях имели факты хранения просроченных медицинских препаратов и продуктов питания для учеников. В 17 школах были обнаружены случаи свободного доступа учеников к запрещенному интернет-контенту», - проинформировали в надзорном органе.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных денег бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе.

В прокуратуре добавили, что по всем выявленным нарушениям было внесено 40 актов надзора об устранении нарушений. 135 граждан привлекли к административной ответственности, а 41 сотрудника – к дисциплинарной ответственности.