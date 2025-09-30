Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Семь десятков судов, в основном пассажирских и прогулочных, скопилось в Босфорском проливе из-за заглохшего сухогруза, следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.

Как сообщило турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры, утром Босфорский пролив перекрыли, потому что у берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda вышел из строя двигатель. Судно отбуксировали к причалу Бююкдере.

По информации Marine Traffic, судно Arda ходит под флагом Панамы.