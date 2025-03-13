Около 80 ирригационных каналов реконструируют в Жамбылской области

Министерство водных ресурсов и ирригации намерено начать в этом году реконструкцию 76 ирригационных каналов общей длиной 428 км, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также планируется начать строительство трех новых водохранилищ: «Калгуты», «Акмола» и «Ыргайты». Кроме того, предусмотрена реконструкция водохранилища «Терис-Ащыбулак» и Караконызского водохранилища.



Ведется реализация 34-х проектов по улучшению подачи воды на 53,9 га земель в Кордайском, Жамбылском, Байзакском, Меркенском и Жуалынском районах.



На сегодня завершены 12 проектов. В прошлом году завершились работы на 37 каналах протяженностью 137,5 км. Пробурено 46 скважин вертикального дренажа, восстановлено – 12.