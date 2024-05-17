Олимпийский совет Азии (ОСА) близок к завершению стратегических реформ Свежий выпуск 17 мая 2024 г. 3:58 29 Аскар Султан В Бангкоке (Таиланд) прошла 43-я Генеральная ассамблея ОСА, в которой приняли участие и представители Национального олимпийского комитета Казахстана. фото olympic.kz Повестку дня данного форума возглавила тема внесения изменений в Конституцию ОСА. Напомним, что НОК нашей страны был официально признан Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1993 году и в том же году стал официальным членом как МОК, так и ОСА. – У нас у всех разные идеи и разные мнения. Однако самое главное – мы проявляем уважение и понимание в своей работе и в своих решениях. Именно это делает Азию уникальной в Олимпийском движении, а наша сила и единство заключены в нашем многообразии. Эта ассамблея станет одной из важнейших в истории ОСА. Мы будем вносить серьезные изменения в нашу Конституцию, что позволит совету двигаться вперед, следуя Олимпийской хартии МОК, но при этом сохраняя нашу автономию, нашу независимость и наши азиатские особенности. Процесс реформы близок к завершению. И нам нужны ваша поддержка и сотрудничество, чтобы мы могли преодолеть эту веху и вместе двигаться вперед, – отметил исполняющий обязанности президента ОСА Раджа Рандхир Сингх. В рамках ассамблеи среди членов ОСА было проведено голосование. В итоге все 45 НОК, входящих в совет, проголосовали за данную инициативу. Также во время заседания были заслушаны отчеты вице-президентов пяти зон ОСА. Затем организационные комитеты четырех предстоящих мультиспортивных событий предоставили присутствующим обновленную информацию о ходе подготовки. В частности, со специальными докладами выступили представители оргкомитетов Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам (Бангкок-Чонбури, Таиланд), 9-х зимних Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), Азиатских юношеских игр-2025 в Ташкенте (Узбекистан) и 20-х Азиатских игр-2026 в Айти-Нагое (Япония). Отметим, что для нового главы Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадия Головкина это первое официальное мероприятие в рамках ОСА. При этом его двухдневная рабочая поездка предусматривала не только участие в ассамблее, но и множество двусторонних встреч, в том числе с представителями Международного олимпийского комитета, руководства ОСА и НОК других стран Азии. Функционеры поздравили Геннадия Геннадьевича с избранием на пост главы НОК Казахстана, отметив значимость прихода на пост выдающегося атлета для всего олимпийского движения. Все коллеги также выражали свою полную поддержку инициативам нашего НОК. – Это была насыщенная поездка для делегации Казахстана. При этом очень много коллег из других НОК, руководство ОСА выразили желание лично поздравить нашего руководителя и высказать ему свои слова поддержки в новом качестве. Безусловно, такое внимание со стороны международного сообщества очень воодушевляет всю команду. Как мы заявляли с самого начала, международное направление является одним из главных приоритетов в нашей работе. Мы намерены укреплять сотрудничество в рамках олимпийского движения и продвигать нашу страну на позицию, где мы будем не просто сторонними наблюдателями, а активными участниками в принятии решений, – отметила генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева, подводя итоги визита. #реформы #Бангкок #Олимпийский совет Азии #ОСА