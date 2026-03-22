Глава Правительства отметил значение праздника как символа обновления, перемен и начала новой жизни.

«Поздравляю вас с Наурыз мейрамы - праздником светлых перемен и новой жизни! Первый месяц весны в этом году стал поистине судьбоносным для нашей страны. Казахстанцы сплоченно поддержали инициированную Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым масштабную конституционную реформу. Принятый народом Основной закон стал не только надежным оплотом нашей независимости, но и символом динамичного развития и обновления во всех сферах. Убежден, патриотизм, единство и активность наших граждан и впредь будут движущей силой всех качественных преобразований в стране», - сказал Олжас Бектенов.