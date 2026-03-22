Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передает Kazpravda.kz
Глава Правительства отметил значение праздника как символа обновления, перемен и начала новой жизни.
«Поздравляю вас с Наурыз мейрамы - праздником светлых перемен и новой жизни! Первый месяц весны в этом году стал поистине судьбоносным для нашей страны. Казахстанцы сплоченно поддержали инициированную Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым масштабную конституционную реформу. Принятый народом Основной закон стал не только надежным оплотом нашей независимости, но и символом динамичного развития и обновления во всех сферах. Убежден, патриотизм, единство и активность наших граждан и впредь будут движущей силой всех качественных преобразований в стране», - сказал Олжас Бектенов.
Премьер-министр также отметил символичность того, что Казахстан вступает в новый этап развития в преддверии Наурыза.
«Пусть праздник обновления и весеннего равноденствия принесет мир, добро и процветание каждой семье. Желаю всем крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов, счастья и благополучия! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!», - пожелал он.