Олжас Бектенов предупредил BI Group и BAZIS

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным и министром финансов Мади Такиевым. Рассмотрены вопросы налогово-бюджетной реформы и усиления контроля за налоговыми поступлениями.

Глава Минфина доложил, что в рамках проводимого анализа установлены факты использования специальных налоговых режимов (СНР), введенных ранее в целях поддержки и развития малого бизнеса в период его становления, как законных схем оптимизации налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 2,3 млн налогоплательщиков. Из них только 8%, или 137 тыс. являются плательщиками НДС. В целом из общего количества субъектов 81% работают в специальном налоговом режиме по упрощенной декларации, при этом 85% из них указывают доходы до 15 млн тенге.

«Нами проведен анализ взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы с компаниями, работающими на общеустановленном режиме. Анализ показал следующее, что взаиморасчеты между такими режимами выросли в 2 раза за последний год – с 5 до 10 трлн тенге. При этом из общего оборота в 16 трлн тенге по специальным налоговым режимам взаиморасчеты с общеустановленным режимом составляют 10 трлн тенге. То есть зарабатывая сотни миллиардов тенге, налогоплательщики уплачивают мизерные налоги», – сообщил Мади Такиев и озвучил ряд схем дробления, которые используются бизнесом.

Для оптимизации налогов и размывания прибыли компании следуют принципу увеличения «документальных» затрат. Одна компания закупает товар и перепродает его по себестоимости другому юридическому лицу, работающему в упрощенном режиме. В результате первая компания показывает убыток, а вторая, пользуясь льготными условиями, избегает уплаты НДС.

Кроме того, используется способ разделения бизнеса на несколько юридических лиц. Например, в одном заведении бар, кухня и караоке оформлены как отдельные компании, или каждый этаж гостиницы принадлежит разным ИП. Когда доход одного из них достигает порога в 78 млн тенге, деятельность прекращается, а на смену приходит другое юрлицо, что позволяет избегать уплаты НДС.

«Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда работники предприятия выводятся за штат, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывают услуги бывшему работодателю не как работники, а как отдельные лица. Соответственно, уменьшаются налоговые платежи в фонд оплаты труда, снимается социальная ответственность с работодателя, и дальше ее несет предприниматель», — доложил Мади Такиев.

В этой связи в целях совершенствования налогового администрирования МФ РК предлагается ряд мер по борьбе с дроблением:

• ввести законодательный критерий дробления бизнеса;

• внедрение принципа преобладания формы над сущностью налоговых споров;

• внедрение методов контроля и доказывания таких фактов;

• ограничение видов деятельности для ИП.

«Из информации министра финансов видно, что недобросовестные предприниматели, применяя различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, ведут себя неподобающим образом. При миллиардных оборотах платят в бюджет суммы, которые абсолютно не соответствуют их прибыли. У нас есть полный список подобного рода крупных компаний. Там есть и крупные известные строительные компании, такие как BI Group, BAZIS и многие другие. Известные и популярные рестораны, фитнес-клубы и различные компании, работающие в других секторах экономики», - отметил глава правительства.

В этой связи Бектенов обратился к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющих различные схемы оптимизации налоговой нагрузки.

«Сегодня-завтра в ваши компании поступят уведомления от налоговых органов о необходимости уплаты дополнительных сумм налогов. Прошу всех в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов», - предупредил глава Кабмина.

По словам премьер-министра, если эти действия не будут совершены, то государство оставляет за собой право применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные.