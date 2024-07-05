Он был гордостью отечественной музыки

– Несмотря на недолгую жизнь, Тлес Кажгалиев создал множество ярких произведений. В каких из них, на Ваш взгляд, наиболее ярко отразился его музыкальный талант и каким уготована долгая сценичес­кая судьба?

– Тлес Кажгалиев – один из самых талантливых представителей среднего поколения казахских композиторов. Он создал множество произведений, которые по праву считаются частью золотого фонда музыкальной культуры нашей страны. Его произведения исполняются по всему миру. В наследии Тлеса Кажгалиева особое место занимает симфоническая картина «Қыз қуу» из балета «Степная легенда». Это яркое произведение, которое с 80-х годов прошлого века постоянно включается в программы симфонических оркестров, репертуар ансамблей и сольных исполнителей. Не могу не отметить и знаменитый Концерт­штюк, созданный им еще в 70-е годы, вскоре после окончания Московской государственной консерватории им. Чайковского. Несмотря на довольно-таки почтенный возраст, это произведение обладает самым что ни на есть современным звучанием и всегда находит своего благодарного слушателя. Естественно, нельзя обойти вниманием Концерт для фортепиано с оркестром, исполненный и записанный народной артисткой РК Жанией Аубакировой. Это сочинение – один из эталонов концерта как музыкального жанра. Оно техничес­ки сложное и в то же время очень интересное как для исполнителей, так и для слушателей. В нем Кажгалиев использовал различные техники фортепианной музыки, великолепную сольную партию и потрясающую оркестровку. Вообще, Тлес Шамгонович был прекрасным аранжировщиком и оркестровщиком, и это тоже одна из причин, почему его произведения на протяжении стольких лет остаются в репертуарах многих коллективов по всему миру. Его песни, известные в исполнении Нагимы Ескалие­вой и Алибека Днишева, также имели большое значение для развития песенного жанра. В них Кажгалиев предстает как тонкий лирик, передающий слушателям свои высокие и глубокие чувства. Громадный успех имели его кантаты, не раз исполнявшиеся на важных правительственных мероприятиях, и балет «Караван», покоривший ленинградскую публику. И в каждом из этих произведений чувствуется хорошая школа Мос­ковской консерватории.

– Какие отношения связывали Вас с Тлесом Шамгоновичем? Каким человеком он был? Оказал ли он влия­ние на Ваше творчество?

– Знаете, тут вышла парадоксальная ситуация. Мы с ним долгие годы жили в соседних подъездах, но лично познакомиться нам довелось только тогда, когда Тлес Шамгонович вернулся из Москвы после окончания учебы. Я тогда только-только поступал в консерваторию. Нас сблизила, понятное дело, общая композиторская судьба. Кажгалиев уже тогда пользовался большим авторитетом среди музыкантов. И я очень счастлив, что он был одним из первых моих критиков. Первое сочинение, с которым я поступал в консерваторию, он внимательно прослушал и дал ему высокую оценку, особенно отметив мелодизм моего произ­ведения. Конечно, такая оценка мастера была для меня хорошим подспорьем, она вселяла уверенность в собственных силах. Если же говорить о влиянии творчества Кажгалиева, то могу смело сказать, что оказывалось оно не только на меня, но и на многих молодых композиторов. Всех нас привлекали профессионализм Тлеса Шамгоновича, его великолепное владение оркестром и блестящее знание произведений крупнейших современных композиторов мира: Бартока, Шостаковича, Прокофьева, Пендерецкого. Он всегда стремился поделиться с нами своим опытом, своими приемами и техниками. Именно благодаря ему я познакомился с замечательной книгой чешского музыковеда Цтирада Когоу­тека «Техника композиции в музыке XX века», которая тогда стала для меня настольной. Конечно, если говорить в академическом плане, то у Кажгалиева я не учился, но все-таки считаю его своим педагогом. Тлес Шамгонович был корректным, вежливым в общении человеком, всегда в разговорах с ним чувствовались воспитанность и уважение к собеседнику. Он жил музыкой, был одновременно мягким и требовательным человеком. И поэтому те консультации, которые он мне когда-то давал, я запомнил на всю жизнь.

– Серик Жексембекович, откуда, по-Вашему, Кажгалиев черпал идеи для своих произведений? Что служило источником его вдохновения?

– Без сомнений, народная музыка. В его произведениях всегда слышатся интонации, мотивы народных песен и кюев в преломлении современных композиторских техник. В этом отношении Тлес Шамгонович был профессионалом высокого уровня. Он блестяще знал творчество своих старших современников. И при этом обращался к нему как настоя­щий исследователь – анализировал, вдумчиво изучал произведения с профессиональной точки зрения. По этой причине в его собственных сочинениях так много отсылок к работам предшественников. Все это делало творчество Тлеса Шамгоновича богатым и насыщенным, блестяще выписанным в техническом отношении.

– Продолжаются ли традиции Тлеса Кажгалиева в современном музыкальном искусстве нашей страны? Какие композиторы развивают и углубляют их?

– Конкретных композиторов назвать сложно. Я думаю, будет правильнее сказать, что традиции Тлеса Шамгоновича стали частью всей нашей музыкальной культуры. Его техники, звучание его произ­ведений оказали влияние на многих, в первую очередь на молодых композиторов. Поэтому творчество Кажгалиева – это одна из ярких страниц истории композиторской школы Казахстана. Та ниша, которую Тлес Шамгонович занимал в отечественной культуре, до сих пор остается незанятой. Все потому, что в культурной жизни нашей страны он оставил глубокий след своими непревзойденными сочинениями. Да и не только сочинениями. Крупный творец влияет на развитие искусства самой своей жизнью. И Тлес Шамгонович не исключение. Его жизненные принципы, отношение к музыкальной культуре Казахстана были образцом высокой граж­данственности и оказывали на многих из нас решающее воздействие.

– Выходит, Тлес Шамгонович был пассионарной, притягивающей к себе личностью, что, в общем, роднит многих крупных представителей отечественной интеллигенции. И это вызывает закономерный вопрос: как к Кажгалиеву относились его коллеги – композиторы и музыканты?

– Тлес Шамгонович очень хорошо разбирался в популярной музыке. Его высоко ценили и уважали многие джазовые музыканты. Джаз-оркестры нашей страны с удовольст­вием включали его произведения в свой репертуар. Многим композиторам он помогал с оркестровкой их сочинений. Хорошо знаю, что его очень уважали такие мэтры казахстанского джаза, как Тахир Ибрагимов и Яков Хан. Музыку Кажгалиева исполняли многие оркестры – и в Советском Союзе, и в Европе, и в Америке. Об этом мало кто знает, но Тлес Шамгонович даже сочинил гимн одного из городов в США. Творчество Кажгалие­ва высоко оценивали известные на весь мир дирижеры Толепберген Абдрашев и Валерий Гергиев. Его близким другом был знаменитый композитор и дирижер Ренат Салаватов. Блестяще исполнял его произведения Канат Ахметов. Писал Тлес Шамгонович и для народных оркестров. Я думаю, это перешло по традиции, ведь его отец, народный артист СССР Шамгон Кажгалиев, долгие годы возглавлял Казахский государственный оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Специально для оркестра народных инструментов Тлес Шамгонович сочинил великолепный кюй «Гаухар», который посвятил своей дочери. Очень любил творчество Кажгалиева коллектив ансамбля «Салтанат». Знаменитый балетмейстер Булат Аюханов ставил балеты на его музыку. Так что отношение коллег к творчеству Кажгалиева было самым доброжелательным, основанным на взаимном уважении и поддержке.

– Очень часто творческая жизнь людей искусства сопряжена с общест­венной. Увы, далеко не всегда между ними соблюдается баланс, и нам хорошо известны случаи, когда общест­венная нагрузка негативно сказывалась на творческом потенциа­ле композиторов, художников и писателей. Какое место в жизни Тлеса Шамгоновича занимала его работа в Сою­зе композиторов? Не ограничивала ли она его непосредственную творческую деятельность?

– Тлес Шамгонович был таким человеком, который умел находить баланс между творчест­вом и общественной работой. Как общественник он, конечно, был неутомим. Будучи секретарем Союза композиторов, он лично руководил организационной работой по созыву различных пленумов и конференций. Это были не просто отчетные мероприятия, а настоящие смотры сил современной композиторской школы Казахстана. Его организаторский талант высоко оценивал народный артист СССР Еркегали Рахмадиев, у которого, кстати, он учился в аспирантуре. Куддус Кужамьяров, Мансур Сагатов, Анатолий Бычков – все они глубоко ценили Тлеса Шамгоновича как музыкального общественного деятеля. Я очень рад, что наш коллектив Saz&Soul представил в Хьюстоне произведения моего дорогого друга, замечательного композитора Тлеса Кажгалиева. Его творчеством мы, казахстанцы, можем гордиться в мировом масштабе.