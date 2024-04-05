Он жил на сломе эпох

В Алматы состоялась презентация книги «Трудно быть первым», посвященной памяти первого Премьер-министра Казахстана, Героя Труда Казахстана, кавалера орденов «Достық» I и II степеней, «Барыс» II степени, лау­реата Президентской премии мира и духовного согласия Сергея Терещенко.

В мероприятии приняли участие родные, друзья и соратники Сергея Александровича, а также представители Ассамблеи народа Казахстана, общественные и государственные деятели.

Как сказал, открывая встречу, вице-президент Академии журналистики РК и Международной экономической академии Евразии Валерий Жандаулетов, Сергей Терещенко рано стал государственником – в 30 лет он был уже первым секретарем райкома партии, самым молодым в СССР! В 34 – председателем облисполкома, в 39 – первым секретарем обкома партии, членом ЦК КПСС.

– Сергей Александрович занимал в Казахстане все высшие государственные посты: был первым заместителем Председателя Совета Министров, первым заместителем Председателя Верховного Совета. В 40 лет, когда Советскому Сою­зу оставалось жить совсем немного, стал последним Премьер-министром Казахской ССР, а затем первым Премьером в истории уже независимого государства, – отметил Валерий Жандаулетов.

Выступившие на презентации – государственный и политический деятель Казахстана Нуртай Абыкаев, Василий Девятко, который в кабинете Терещенко занимал должность министра здравоо­хранения, экс-министр образования РК Ережеп Мамбетказиев, почетный председатель Ассоциации армянских культурных центров РК «Наири» Артуш Карапетян, Болат Ахметгалиев, в прошлом заведующий отделом по делам СНГ Управления делами Кабинета Министров РК, экс-аким Алматинской области Амандык Баталов и другие – говорили о том, что книга «Трудно быть первым» – это дань памяти человеку, оставившему яркий след в истории нашей страны.

Страницы этой истории вошли в общее прошлое нашей республики как наиболее яркие, запоминающиеся, потому что пришлись на непростое время смены эпох. Это было героическое время Первых, потому что именно они, Первые, приняли на себя главный удар – катастрофические последствия развала огромной державы. Спасли страну, стоящую на грани краха. И это во многом заслуга первого Кабинета Министров под руководством Сергея Александровича Терещенко.

Время все расставляет по своим местам, и судить о прошлом надо, как говорится, по гамбургскому счету – честно и непредвзято. Да, они делали первые шаги в независимость во многом методом проб и ошибок, но первым всегда непросто, потому что они идут еще никем не проторенными путями.

Помните, как сказал герой фильма «Доживем до понедельника» учитель истории Илья Семенович Мельников: «То и дело слышу: Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой недопонял… Словно в истории орудовала компания двоечников. Но я призываю всех вас не рубить с плеча, а почувствовать высокую себестоимость этих ошибок». Вот и правительство во главе с Сергеем Терещенко стремилось работать с «высокой себестоимостью», ставя во главу угла только интересы страны и ее народа.

Книга «Трудно быть первым», изданная по инициативе и при участии друзей и родных Сергея Александровича, создана в стилистике воспоминаний самого Сергея Терещенко «Во власти и бизнесе», изданных в 2019 году, составляя тем самым своеобразную мемуарную серию.

Она состоит из нескольких частей. В первой части – «На сломе эпох» – через воспоминания Даулета Сембаева, который в 1991-1992 годах был сначала заместителем, а потом и первым заместителем Премьер-министра РК, показано, в каких сложнейших социально-экономических условиях приходилось работать правительству Сергея Терещенко. К сожалению, Даулет Хамитович уже ушел из жизни, но в журналистских архивах сохранилось его интервью.

Вторая часть «Родом из детства» основана на воспоминаниях родных Сергея Александровича: его сестры – кандидата географических наук Татьяны Александровны Терещенко, жены Евгении Григорьевны и дочерей – Лены и Нины.

Третья – «Сергей Терещенко глазами друзей и коллег». В четвертую часть вошли интервью разных лет, которые Сергей Александрович давал журналистам ведущих казахстанских изданий.

Книга богато иллюстрирована и наверняка вызовет большой интерес у читателей, так как приоткрывает неизвестные страницы не только в биографии столь крупной личности, как Сергей Терещенко, но и в истории Казахстана.