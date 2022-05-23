Онлайн-брифинг МО РК: итоги коллегии Министерства обороны

18 мая в Нур-Султане состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам зимнего периода обучения, где подведены итоги деятельности в свете выполнения поручений Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Подробнее о рассмотренных вопросах и результатах коллегии рассказал заместитель начальника Департамента стратегического развития полковник Алпамыс Утепов.

- Каковы итоги заседания? Расскажите об основных моментах. Достигнуты ли цели и задачи деятельности Вооруженных сил за зимний период обучения?

- Прежде всего я хотел бы пояснить, что коллегия Министерства обороны является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при министре обороны, где рассматриваются и принимаются коллегиальные решения по вопросам обороны, подготовки и развития Вооруженных сил и по другим вопросам, касающимся деятельности Вооруженных сил. Она проводится по итогам летнего и зимнего периодов обучения. На прошедшем заседании коллегии были рассмотрены вопросы состояния боевой и мобилизационной готовности войск, итоги деятельности Вооруженных сил, техническое оснащение войск, хранение оружия и боеприпасов, состояние тылового и медицинского обеспечения, военной инфраструктуры.

Усилия в зимнем периоде обучения Вооруженных сил были направлены на поддержание высокой боевой готовности и боеспособности в свете требований Президента Республики Казахстан. Нужно отметить стратегическое командно-штабное учение «Батылтойтарыс – 2022», где офицеры получили положительные навыки при решении учебно-боевых задач. Также на этом фоне проходили тактические учения с батальонными тактическими группами. Подразделениями на боевой технике совершены марши в ночных условиях, также отработаны тактические приемы «Танковая карусель» и «Саққорғаны». Многие воинские части и подразделения получили высокую боевую выучку. Планомерно приобретается вооружение и военная техника, запланированы ремонт и модернизация военной техники, идет ремонт военной инфраструктуры. Это казармы, столовые, штабы и так далее. Ведется работа по восполнению запасов материально-технических средств. Можно сказать, что задачи, поставленные на зимний период обучения достигнуты.

- На какие недостатки обратил внимание министр обороны в ходе заседания коллегии?

- Министр обороны уже посетил все гарнизоны и воинские части, знает все имеющиеся проблемы. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание на состояние воинской дисциплины и идеологической работы, также отметил, как недостаток, состояние учебно-материальной базы, и, конечно отметил состояние инфраструктуры в гарнизонах. Это прежде всего солдатские столовые и казармы, где необходимо принять решительные меры по ремонту.

- Какие задачи определил министр обороны? Над чем предстоит работать?

- После докладов всех должностных лиц министр обороны подвел итоги и поставил задачи. В первую очередь, как вы все знаете, это проведение референдума, изменения в конституции. В воинских частях и учреждениях организовать должным образом проведение референдума, при этом обеспечить максимальное участие военнослужащих, в том числе тех, кто обучается за рубежом.

Министр обороны поставил задачу по переформатированию воспитательной и идеологической работы с учетом долгосрочных приоритетов, которые озвучил в послании Президент Казахстана. Также министр обороны поставил задачи, касающиеся боевой подготовки, определил принцип ответственности каждого военнослужащего. Согласно требованиям общевоинских уставов каждый военнослужащий от солдата до командира отвечает за вверенный ему участок работы. Также министр обороны поставил задачу по восстановлению, наращиванию ремонтно-восстановительных подразделений. Что касается учебно-материальной базы, министр поставил задачу восстановить все наглядные пособия, учебные плакаты, учебные классы, главнокомандующие и командующие должны подать предложения по созданию в бригадах учебных подразделений, так называемые «полковые школы». У нас же есть учебные центры, где готовят специалистов, но можно организовать обучение в своих бригадах. Также министр обороны обратил внимание на восстановление должностей старшин рот, батарей, наращиванию миротворческого потенциала. В мирное время Вооруженным силам нужно получать боевой опыт. В нашем случае это участие в миротворческих операциях. В завершение министр сказал, что теперь военная коллегия Министерства обороны будет проводиться один раз в конце года в центральном аппарате, а остальные коллегии будут выездные. Они будут проводиться в гарнизонах с такой целью, чтоб увидеть положение дел в войсках, там же оказать методическую и практическую помощь в этом гарнизоне.