Ономастическая комиссия Астаны решила присвоить имя Аскара Забикулина улице Е-583

Общество

Также было предложено присвоить имя Аскара Забикулина специализированной пожарной части № 6, где служил герой.

Фото пресс-службы акимата Астаны

На заседании ономастической комиссии Астаны было принято решение о присвоении имени Аскара Забикулина, спасшего людей и героически погибшего при тушении пожара в столице, улице Е-583, которая расположена в районе Есиль (ЖМ Уркер), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В том же районе Есиль также есть улицы, названные в честь пожарного Саята Абеева и капитана полиции Газиза Байтасова, который обезвредил территориста, закрыв гранату грудью, отметили в городской администрации.

"Также было предложено присвоить имя Аскара Забикулина специализированной пожарной части № 6, где служил герой; перед учреждением установить бюст. Наряду с этим, принято решение разместить памятное фото Аскара Забикулина на информационную доску в "Парке Спасателей", расположенном по улице А. Пушкина города Астаны. В данном парке размещена информация в память о ранее погибших спасателях", - рассказали в акимате.

Предложения, рассмотренные на заседании ономастической комиссии города, будут направлены для рассмотрения на публичные слушания постоянных комиссий маслихата Астаны, на рассмотрение Общественного совета Астаны, добавили в пресс-службе.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова. 

Врачи несколько дней боролись за жизнь Аскара Забикулина, однако 20 ноября отважный пожарный скончался

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

22 ноября Аскара Забикулина проводили в последний путь в Кокшетау.

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