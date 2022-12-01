Оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения рассмотрели в Акорде

В администрации президента состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

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Сегодня в Акорде под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

На заседании были рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

По итогам заседания даны следующие поручения:

- категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами;

- сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах;

- Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала;

- разработать поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.