Когда будет устранен дефицит газа, ответили в Минэнерго

Как заверили в министерстве, на устранение этой проблемы потребуется еще 5-6 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики Казахстана обещает, что дефицит газа в стране будет устранен к 2030 году. Об этом, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Министерство энергетики надеется закрыть вопрос дефицита к 2030 году, в связи с тем, что мы планируем запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карашыганак», - сказал он.

По информации вице-министра, на Кашагане планируется добывать 800 тыс. тонн в год, на Карашаганаке - порядка 600-700 тыс. тонн.