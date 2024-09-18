Топливную компанию Petrosun оштрафовали на 875 млн тенге

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Департаментом АЗРК по г. Алматы завершено расследование в отношении ТОО «Petrosun» по факту злоупотребления доминирующим положением, выраженном в отказе от заключения договоров по реализации дизельного топлива с отдельными покупателями, что привело к ограничению конкуренции на товарном рынке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал АЗРК

12 сентября т.г. постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Алматы, товарищество привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 159 Кодекса «Об административных правонарушениях», в связи с повторным нарушением, совершенным в течение года после предыдущего взыскания.

ТОО «Petrosun» принадлежит нацкомпании «КазМунайГаз» и китайской «КННК Интернационал в Казахстане». Основными видами деятельности компании являются переработка и торговля углеводородным сырьем и продуктами его переработки, а также приобретение, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов.